Експерти наголошують, що дефіцит продуктів у Черкаській області наразі не розглядається як реальний сценарій.

Дефіцит продуктів у Черкаській області не очікується, попри складну ситуацію на аграрному ринку та зростання вартості соняшникової олії, повідомляють галузеві експерти, повідомляє Politeka.

Внутрішнє споживання цього продукту в Україні становить лише 5,6–8% від загального обсягу виробництва, що дозволяє зберігати стабільність поставок.

Аналітики зазначають, що навіть за умов неврожаю та пошкодження інфраструктури олійної галузі критичних перебоїв у супермаркетах не прогнозують. Основні обсяги продукції традиційно спрямовують на зовнішні ринки, а внутрішній попит залишається відносно невеликим.

Водночас ціни можуть коливатися. Аналітикиня олійних ринків ІА «АПК-Інформ» Світлана Киричок пояснює, що подорожчання можливе через зростання попиту на експортні партії, які формують для компенсації втрат у портах. Такий чинник безпосередньо впливає на вартість у роздрібних мережах.

Державне регулювання діє з кінця 2021 року. Торговельні компанії зобов’язані завчасно інформувати про зміну роздрібної вартості, а максимальна націнка обмежена 10% від оптової або митної ціни. Це стримує різкі стрибки на полицях магазинів.

На експортному напрямку тенденції інші. За даними «АПК-Інформ», у перший тиждень 2026 року ціна соняшникової олії в портах зросла на 22 долари за тонну. Водночас експерти наголошують, що дефіцит продуктів у Черкаській області наразі не розглядається як реальний сценарій, а ситуація залишається контрольованою.

Місцевим споживачам радять уважно стежити за оновленнями цін у торговельних мережах і за можливості планувати покупки наперед.

