Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе снова стали доступными после возобновления социальной инициативы, направленной на поддержание уязвимых категорий.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе начали предоставлять после возобновления проекта «Пища Жизни», сообщает Politeka.

С 5 января этого года БФ "Гостиная хата" вернула ежедневную раздачу горячей пищи и теплых напитков для внутренне перемещенных лиц и всех нуждающихся в поддержке. Об этом сообщили на официальной странице фонда в Фейсбуке.

Инициативу по предоставлению бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе реализуют в помещении по адресу Водопроводная 13, где желающих ежедневно в 12:30.

Организаторы призывают людей приходить лично и передавать информацию тем, кому такая помощь может быть необходима, ведь проект направлен на тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

В рамках деятельности БФ "Гостиная хата" также действуют обновленные правила выдачи продовольственных наборов, введенных с 10.02.2025.

Центр ограничил количество бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе до 50 наборов в день, а приоритет предоставляется новоприбывшим переселенцам.

Помощь для таких лиц предусмотрена раз в месяц в течение первых 3 месяцев после получения справки. Другие категории граждан могут получать продовольственную поддержку раз в 2 месяца при условии соответствия определенным критериям.

Свертки с едой предоставляют также матерям, которые самостоятельно воспитывают детей при наличии соответствующих справок, семьям с беременными женщинами, одиноким пенсионерам в возрасте 70+, супругам пенсионеров такого же возраста, одиноким людям с инвалидностью 1 и 2 группы, а также многодетным семьям.

Переселенцы из Херсона могут получать наборы раз в 2 месяца в центре или в Центре от херсонской общины «Свободные Вместе». Но получение пособия в одном месте не дает права обращаться к другому ранее определенному сроку.

