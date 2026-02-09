Подорожание продуктов в Одессе стало заметным для местных жителей, которые ежедневно покупают в супермаркетах и ​​на рынках базовые товары.

Подорожание продуктов в Одессе оказывает влияние на семейные бюджеты местных жителей, сообщает Politeka.

Данные с официального сайта Министерства финансов Украины свидетельствуют о существенном подорожании продуктов в Одессе, что видно по средним ценникам за февраль и январь

Мясные продукты, в частности сосиски Бащинские филейные, в январе 2026 года поднялись до средней цены 318,20 гривен за килограмм. Для сравнения, в декабре 2025 средняя цена на эти же сосиски составляла 276,91 грн.

Яйца куриные марки Ясэнсвит (С1, 18 шт.) также стали не такими дешевыми, как раньше. В феврале средний ценник на них достиг 144 грн., что на 1,24% больше, чем в январе 2025 года (средняя цена – 139,23 грн.).

Рыба и морепродукты по состоянию на февраль 2026 также демонстрируют подорожание продуктов в Одессе. Средняя цена на живого карпа составляет 198,50 грн. за килограмм, что на 4,86% больше январской средней цены 191,03 грн.

В разных магазинах цены существенно отличаются: в Auchan карп стоит 187 грн/кг, а в Megamarket – 210 грн/кг. Рост ценников на рыбу обусловлен ограниченным предложением и высокими затратами на содержание рыбных хозяйств.

Основные причины поднятия ценников связаны как с глобальными, так и с локальными факторами. Война и боевые действия в стране привели к сокращению поголовья скота и птицы, а, следовательно, к повышению цен на мясо и яйца.

Логистические проблемы и транспорт также влияют на стоимость доставки продовольствия в город. Перебои с электроснабжением заставляют производителей воспользоваться генераторами. Все это, в конечном счете, влияет на кошельки простых местных жителей.

