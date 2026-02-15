Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі знову стали доступними після відновлення соціальної ініціативи, яка спрямована на підтримку вразливих категорій.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі почали надавати після відновлення проєкту «Їжа Життя», повідомляє Politeka.

З 5 січня цього року БФ "Гостинна хата" повернув щоденну роздачу гарячої їжі та теплих напоїв для внутрішньо переміщених осіб і всіх, хто потребує підтримки. Про це повідомили на офіційній сторінці фонду у Фейсбук.

Ініціативу з надання безкоштовних продуктів для ВПО в Одесі реалізують у приміщенні за адресою Водопровідна 13, де охочих чекають щодня о 12:30.

Організатори закликають людей приходити особисто та передавати інформацію тим, кому така допомога може бути необхідною, адже проєкт спрямований на тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

У межах діяльності БФ "Гостинна хата" також діють оновлені правила видачі продовольчих наборів, які були запроваджені з 10.02.2025.

Центр обмежив кількість безкоштовних продуктів для ВПО в Одесі до 50 наборів на день, а пріоритет надається новоприбулим переселенцям.

Допомога для таких осіб передбачена раз на місяць упродовж перших 3 місяців після отримання довідки. Інші категорії громадян можуть отримувати продовольчу підтримку один раз на 2 місяці за умови відповідності визначеним критеріям.

Пакунки з їжею надають також матерям, які самостійно виховують дітей за наявності відповідних довідок, родинам з вагітними жінками, самотнім пенсіонерам віком 70+, подружжям пенсіонерів такого ж віку, самотнім людям з інвалідністю 1 та 2 групи, а також багатодітним сім’ям.

Переселенці з Херсону можуть отримувати набори раз на 2 місяці у цьому центрі або в Центрі від херсонської громади «Вільні Разом». Але отримання допомоги в одному місці не дає права звертатися до іншого раніше визначеного терміну.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.