Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области началась в рамках нового социального проекта, направленного на поддержку людей преклонных лет и уязвимых семей, сообщает Politeka.
Программа охватывает Харьков и Изюм. В фокусе — домохозяйства, которые получили повреждения во время боевых действий или долго оставались без надлежащих условий для проживания.
Инициатива реализуется в рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV». Он предполагает базовое восстановление жилищ: установку окон и дверей, ремонт кровли, восстановление стенок или потолка. Объем работ определяется после индивидуальной технической оценки.
Подать обращение могут граждане старше 60 лет, люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители, беременные женщины и матери с малолетними детьми. Каждая заявка рассматривается отдельно, даже при отсутствии части документов.
Для участия необходимы удостоверения личности, подтверждение права собственности на жилье и информация о доходах. Социальные консультанты помогают заявителям правильно подготовить пакет бумаг.
Отдельное направление охватывает домашнее сопровождение одиноких пожилых и граждан с серьезными проблемами здоровья. Специалисты оказывают бытовую поддержку и следят за ежедневными потребностями.
По информации организаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется при участии международных партнеров и направлена на повышение безопасности и улучшение условий проживания населения.
Жителям советуют следить за официальными сообщениями и обращаться на горячую линию для уточнения деталей и сроков подачи заявлений.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой
Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс