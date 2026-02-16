Гуманитарная помощь пенсионерам в Харьковской области реализуется при участии международных партнеров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области началась в рамках нового социального проекта, направленного на поддержку людей преклонных лет и уязвимых семей, сообщает Politeka.

Программа охватывает Харьков и Изюм. В фокусе — домохозяйства, которые получили повреждения во время боевых действий или долго оставались без надлежащих условий для проживания.

Инициатива реализуется в рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV». Он предполагает базовое восстановление жилищ: установку окон и дверей, ремонт кровли, восстановление стенок или потолка. Объем работ определяется после индивидуальной технической оценки.

Подать обращение могут граждане старше 60 лет, люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители, беременные женщины и матери с малолетними детьми. Каждая заявка рассматривается отдельно, даже при отсутствии части документов.

Для участия необходимы удостоверения личности, подтверждение права собственности на жилье и информация о доходах. Социальные консультанты помогают заявителям правильно подготовить пакет бумаг.

Отдельное направление охватывает домашнее сопровождение одиноких пожилых и граждан с серьезными проблемами здоровья. Специалисты оказывают бытовую поддержку и следят за ежедневными потребностями.

По информации организаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется при участии международных партнеров и направлена ​​на повышение безопасности и улучшение условий проживания населения.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями и обращаться на горячую линию для уточнения деталей и сроков подачи заявлений.

