Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області розпочалася в межах нового соціального проєкту, спрямованого на підтримку людей поважного віку та вразливих родин, повідомляє Politeka.

Програма охоплює Харків і Ізюм. У фокусі — домогосподарства, що зазнали пошкоджень під час бойових дій або тривалий час залишалися без належних умов для проживання.

Ініціатива реалізується в рамках проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV». Він передбачає базове відновлення помешкань: встановлення вікон і дверей, ремонт покрівлі, відновлення стін чи стелі. Обсяг робіт визначається після індивідуальної технічної оцінки.

Подати звернення можуть громадяни від 60 років, люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, багатодітні сім’ї, самотні батьки, вагітні жінки та матері з малолітніми дітьми. Кожну заявку розглядають окремо, навіть за відсутності частини документів.

Для участі необхідні посвідчення особи, підтвердження права власності на житло та інформація про доходи. Соціальні консультанти допомагають заявникам коректно підготувати пакет паперів.

Окремий напрям охоплює домашний супровід самотніх літніх осіб і громадян із серйозними проблемами здоров’я. Спеціалісти надають побутову підтримку та стежать за щоденними потребами.

За інформацією організаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за участі міжнародних партнерів і має на меті підвищення безпеки та покращення умов проживання населення.

Мешканцям радять слідкувати за офіційними повідомленнями й звертатися на гарячу лінію для уточнення деталей і строків подання заяв.

