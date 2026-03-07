Завершение отопительного сезона 2026 года в Кировоградской области происходит плавно, с учетом технических особенностей сетей и потребностей населения.

Порядок включения и отключения тепла определяют Правила предоставления услуг теплоснабжения, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины № 830 от 21 августа 2019 года. Конкретной даты в документе нет. Отключение производят, когда среднесуточная температура в течение трех дней стабильно превышает +8 °C.

Такой подход позволяет котельным и сетям постепенно перейти в летний режим, не создавая резких перепадов в квартирах, школах, больницах и других социальных учреждениях.

Специалисты советуют жильцам проверить состояние батарей и вентиляционных решеток, чтобы тепло распределялось равномерно. Контроль температуры в собственных домах и правильная регулировка обогрева помогает избежать лишних затрат энергии.

Важно проветривать помещение и следить за показателями счетчиков, своевременно передавая их в теплосеть. Мебель и шторы не должны перекрывать батареи, а уплотнители на окнах и дверях следует проверять, чтобы уменьшить теплопотери.

В прошлом году завершение отопительного сезона в Кировоградской области проходило постепенно. В Кропивницком большинство котельных, кроме ТЭЦ, завершило работу 24 марта. На ТЭЦ остановку котлов начали 26 марта и длилась она три дня из-за особенностей оборудования.

Жилые дома, школы, больницы и другие бюджетные учреждения могли продолжать получать тепло по заявкам руководителей заведений. Таким образом, завершение отопительного сезона 2026 в Кировоградской области проходит плавно, с учетом технических особенностей сетей и потребностей населения.

Жителям советуют следить за сообщениями коммунальных служб, чтобы своевременно подготовиться к отключениям и эффективно регулировать потребление тепла.

