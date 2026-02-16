Планирование закупок и умеренное пополнение запасов поможет сохранить стабильность в семейном бюджете и избежать дефицита продуктов во Львовской области.

На фоне резкого уменьшения наличия ржи дефицит продуктов во Львовской области стал заметен, сообщает Politeka.

Это уже оказывает влияние на цены хлебобулочных изделий, говорят специалисты.

Родион Рыбчинский, директор Союза «Мукомели Украины», объясняет, что в 2025–2026 годах большинство предприятий будут вынуждены закупать сырье за ​​границей из-за практического отсутствия внутренних запасов. Уже сейчас на рынке появляется импортная ржаная мука из Польши и балтийских стран, что увеличивает себестоимость продукции.

Фермеры массово отказываются от выращивания ржи из-за низкой урожайности - около 40 центнеров на гектар против 60 у пшеницы. Многие аграрии переходят на более прибыльные культуры. Ситуацию осложнило прекращение поставок из Беларуси, которое ранее покрывало часть импорта, а блокировка логистики сделала доставку стабильной практически невозможной.

Цена на тонну ржи подскочила с 6–7 тысяч гривен в 2024 году до 12–14 тысяч в мае 2025 года. Стоимость муки выросла с 10 до 18–20 тысяч гривен. Это может повлечь за собой повышение цен на хлеб до 40–50 гривен за единицу, а некоторые предприятия уже рассматривают временную остановку производства из-за низкой доходности.

Эксперты советуют жителям внимательно следить за изменениями на рынке и планировать покупки заранее во избежание непредвиденных расходов и обеспечить достаточное количество хлебобулочных изделий в домохозяйствах.

