Подорожание продуктов в Харькове ощущают жители города из-за значительного повышения цен на основные товары в супермаркетах.

Подорожание продуктов в Харькове стало заметно на примере овощей, мяса и консервов, сообщает Politeka.

Согласно данным Министерства финансов и мониторингу цен в супермаркетах, средний ценник на перец болгарский желтый вырос до 308,67 грн за килограмм, тогда как в начале января он составил 279,96 грн.

В магазинах Auchan, Novus и Megamarket зафиксирован разброс ценников от 279,90 грн до 347,10 грн за килограмм. Это свидетельствует о неравномерном подорожании продуктов в Харькове в зависимости от торговой сети и поставщиков.

Кроме овощей, поднятие цен коснулось и мясных товаров. Колбаса вареная Алан молочная в среднем стоит 166,78 грн за 400 грамм, в то время как в январе ее средняя цена составила 154,72 грн.

В супермаркетах Metro и Novus цены колеблются от 164 до 169,56 грн. Это увеличение связано с ростом себестоимости производства, включающей корма, электроэнергию и оплату труда.

Подорожание продуктов в Харькове также наблюдается в консервах. Кукуруза Верес 340 гр стоит сейчас в среднем 59,92 грн, что выше январского среднего показателя 58,05 грн.

В магазинах цены колеблются от 54,50 грн у Auchan до 68,40 грн в Megamarket. Такое повышение отражает влияние логистических издержек, колебаний курса валюты и перебоев с электроснабжением.

Причинами поднятия ценников эксперты называют войну, уменьшившую поголовье скота и птицы, перебои в энергоснабжении и более высокую стоимость газа для теплиц. А также – инфляцию и высокие затраты производителей на корма, электроэнергию и заработную плату.

