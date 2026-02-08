Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Харьковской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Харьковской области в 2026 году остается доступной для внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Пенсионный фонд Украины уточняет, что поддержка предназначена гражданам, покинувшим собственное жилье и фактически проживающим в регионе. Выплаты производятся на шесть месяцев с возможностью продления при соблюдении правил программы.

Основным критерием получения средств является средний доход семьи за предыдущие три месяца. Он не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На начало года базовая сумма составляет 2595 гривен, а максимально допустимая — 10380 гривен на одного члена семьи.

Отдельные категории переселенцев получают пособие независимо от доходов. Сюда входят пенсионеры с низкими выплатами, люди с инвалидностью I или II группы, дети с особыми потребностями, сироты, молодежь до 23 лет без родителей, а также опекуны и приемные семьи.

Оформление происходит через местные управления социальной защиты. Заявители предоставляют документы, подтверждающие статус ВПЛ и уровень доходов. После проверки принимается решение о начислении средств. Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Харьковской области.

Программа частично покрывает расходы по аренде жилья, питанию и базовым потребностям. Это помогает переселенцам снизить финансовую нагрузку и быстрее адаптироваться к новой среде. Для получения дополнительных деталей советуют обращаться к управлениям соцзащиты или официальному порталу Пенсионного фонда.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс