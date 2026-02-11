Подорожчання продуктів у Харкові відчувають мешканці міста через значне підвищення цін на основні товари в супермаркетах.

Подорожчання продуктів у Харкові стало помітним на прикладі овочів, м’яса та консервів, повідомляє Politeka.

Згідно з даними Міністерства фінансів та моніторингом цін у супермаркетах, середній цінник на перець болгарський жовтий зріс до 308,67 грн за кілограм, тоді як на початку січня він становив 279,96 грн.

У магазинах Auchan, Novus та Megamarket наразі зафіксовано розкид цінників від 279,90 грн до 347,10 грн за кілограм. Це свідчить про нерівномірне подорожчання продуктів у Харкові в залежності від торгової мережі та постачальників.

Окрім овочів, підняття цін торкнулося і м’ясних товарів. Ковбаса варена Алан молочна у середньому коштує 166,78 грн за 400 грамів, тоді як у січні її середня ціна становила 154,72 грн.

У супермаркетах Metro та Novus ціни наразі коливаються від 164 до 169,56 грн. Це збільшення пов’язане з ростом собівартості виробництва, яка включає корми, електроенергію та оплату праці.

Подорожчання продуктів у Харкові також простежується у консервах. Кукурудза Верес 340 гр коштує зараз у середньому 59,92 грн, що вище січневого середнього показника 58,05 грн.

У магазинах ціни коливаються від 54,50 грн в Auchan до 68,40 грн у Megamarket. Таке підвищення відображає вплив логістичних витрат, коливань курсу валюти та перебоїв з електропостачанням.

Причинами підняття цінників експерти називають війну, яка зменшила поголів’я худоби та птиці, перебої в енергопостачанні та вища вартість газу для теплиць. А також - інфляцію і високі витрати виробників на корми, електроенергію та заробітну плату.

