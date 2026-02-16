В общем, работа для пенсионеров в Одессе позволяет выбирать между физической и торговой деятельностью.

Работа для пенсионеров в Одессе предлагает разные варианты занятости, сообщает Politeka.

В городе появляются вакансии, где люди постарше могут найти стабильную работу. Сайт work.ua собирает предложения по разным графикам и условиям труда, что позволяет быстро подобрать подходящую занятость.

К примеру, ООО «Леко-Лайн Груп» предлагает вакансию водителя-экспедитора с официальным трудоустройством и зарплатой 30 000 грн. Сотрудники доставляют молочную и колбасную продукцию, разгружают автомобиль, готовят отчетность и выполняют поручения руководства. Компания обеспечивает комфортные Mercedes Sprinter 313 и 513, доставку на локацию и скидки на товары. График работы – шесть дней в неделю, воскресенье – выходной.

Еще один вариант – работа кассиром в сети «Сільпо» на Лиманке, Архитекторская. Работники обслуживают клиентов на кассе, контролируют маркировку и взвешивание продукции и участвуют в выкладке товаров. Заработок составляет от 24300 до 25400 грн, предусмотрено официальное оформление, адаптация и поддержка коллег. Гибкий график и обучающие программы позволяют быстро освоить необходимые навыки.

Также в Пересыпском районе открыты вакансии продавца за витрину в Сильпо. Работники готовят напитки, преподают продукцию, консультируют посетителей и создают дружелюбную атмосферу. Компания гарантирует зарплату от 24400 до 25500 грн, социальные гарантии, тренинги и льготы на спорт и изучение иностранных языков.

В целом, работа для пенсионеров в Одессе позволяет выбирать между физической и торговой деятельностью, сочетать занятость с личными делами и оставаться активными в профессиональной жизни.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Одессе: где платят более 25 000 гривен ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.