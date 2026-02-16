Робота для пенсіонерів в Одесі пропонує різноманітні варіанти зайнятості, повідомляє Politeka.

У місті з’являються вакансії, де люди старшого віку можуть знайти стабільну роботу. Сайт work.ua збирає пропозиції з різними графіками та умовами праці, що дозволяє швидко підібрати підходящу зайнятість.

Наприклад, ТОВ «Леко-Лайн Груп» пропонує вакансію водія-експедитора з офіційним працевлаштуванням і зарплатою 30 000 грн. Працівники доставляють молочну та ковбасну продукцію, розвантажують автомобіль, готують звітність і виконують доручення керівництва. Компанія забезпечує комфортні Mercedes Sprinter 313 та 513, доставку на локацію та знижки на товари. Графік роботи — шість днів на тиждень, неділя — вихідний.

Ще один варіант — робота касиром у мережі «Сільпо» на Лиманці, Архітекторська. Працівники обслуговують клієнтів на касі, контролюють маркування та зважування продукції і беруть участь у викладці товарів. Заробіток становить від 24 300 до 25 400 грн, передбачене офіційне оформлення, адаптація та підтримка колег. Гнучкий графік та навчальні програми дозволяють швидко освоїти необхідні навички.

гроші, гривня

Також у Пересипському районі відкриті вакансії продавця за вітрину у «Сільпо». Працівники готують напої, викладають продукцію, консультують відвідувачів та створюють доброзичливу атмосферу. Компанія гарантує зарплату від 24 400 до 25 500 грн, соціальні гарантії, тренінги та пільги на спорт і вивчення іноземних мов.

Загалом робота для пенсіонерів в Одесі дозволяє обирати між фізичною та торговельною діяльністю, поєднувати зайнятість із особистими справами та залишатися активними в професійному житті.

