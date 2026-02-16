Загалом робота для пенсіонерів в Одесі дозволяє обирати між фізичною та торговельною діяльністю.

Робота для пенсіонерів в Одесі пропонує різноманітні варіанти зайнятості, повідомляє Politeka.

У місті з’являються вакансії, де люди старшого віку можуть знайти стабільну роботу. Сайт work.ua збирає пропозиції з різними графіками та умовами праці, що дозволяє швидко підібрати підходящу зайнятість.

Наприклад, ТОВ «Леко-Лайн Груп» пропонує вакансію водія-експедитора з офіційним працевлаштуванням і зарплатою 30 000 грн. Працівники доставляють молочну та ковбасну продукцію, розвантажують автомобіль, готують звітність і виконують доручення керівництва. Компанія забезпечує комфортні Mercedes Sprinter 313 та 513, доставку на локацію та знижки на товари. Графік роботи — шість днів на тиждень, неділя — вихідний.

Ще один варіант — робота касиром у мережі «Сільпо» на Лиманці, Архітекторська. Працівники обслуговують клієнтів на касі, контролюють маркування та зважування продукції і беруть участь у викладці товарів. Заробіток становить від 24 300 до 25 400 грн, передбачене офіційне оформлення, адаптація та підтримка колег. Гнучкий графік та навчальні програми дозволяють швидко освоїти необхідні навички.

Також у Пересипському районі відкриті вакансії продавця за вітрину у «Сільпо». Працівники готують напої, викладають продукцію, консультують відвідувачів та створюють доброзичливу атмосферу. Компанія гарантує зарплату від 24 400 до 25 500 грн, соціальні гарантії, тренінги та пільги на спорт і вивчення іноземних мов.

Загалом робота для пенсіонерів в Одесі дозволяє обирати між фізичною та торговельною діяльністю, поєднувати зайнятість із особистими справами та залишатися активними в професійному житті.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.