Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области вступило в силу, сообщает Politeka.

С января 2026 вступили в действие новые расценки на водоснабжение и водоотвод в общинах Киевской области. Местные администрации информируют об изменениях и объясняют причины корректировки тарифов.

В новых ставках учтены затраты на электроэнергию, обслуживание оборудования и оплату труда персонала. Это позволяет обеспечить стабильную работу систем водоснабжения и канализации без перебоев в течение года.

В Ставищенском территориальном обществе кубометр воды стоит 30,54 грн без НДС и 36,65 грн с налогом. Водоотвод оценивается в 36,21 грн без НДС и 43,45 грн с налогом. Актуальная информация обнародована на официальном портале общества и через публичные объявления.

Контроль за соблюдением новых ставок осуществляет заместитель поселкового головы. Местное ЖКУ отмечает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отражает реальные расходы предприятия и гарантирует бесперебойное водоснабжение населения.

Власти советуют жителям планировать семейный бюджет, следить за сообщениями и своевременно оплачивать счета. Для социально уязвимых категорий предусмотрены льготы и государственная поддержка, уменьшающая финансовую нагрузку.

Эксперты отмечают, что своевременное планирование платежей помогает избежать долгов и поддерживает надежную работу инфраструктуры общества.

Несмотря на это, в области есть хорошие новости. В частности, у жителей есть возможность получить бесплатное жилье.

Доступные варианты позволяют обеспечить безопасность и базовые условия для жизни, особенно для тех, кто вынужден был покинуть родные дома из-за боевых действий.

