Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе доступны людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, поэтому рассказываем детали.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе предоставляют в рамках проекта «Еда Жизнь», который возобновил раздачу горячей пищи, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной Facebook-странице организации, бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе в виде готовых блюд выдают ежедневно в 12:30 по адресу Водопроводная 13.

Горячую еду и напитки могут получить внутренне перемещенные лица и все, кто нуждается в поддержке. Организаторы призывают приходить лично и распространять информацию среди тех, кому такая помощь может быть необходима.

В то же время, в БФ "Гостиная хата" ранее сообщили об изменениях в правилах выдачи наборов бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе, действующих с 10.02.2025.

Центр ежедневно предоставляет только 50 продовольственных свертков, а приоритет получения имеют новоприбывшие переселенцы. Отсчет осуществляется со дня регистрации справки.

Для вновь прибывших помощь выдается раз в месяц в течение первых трех месяцев. Другие категории переселенцев могут получать продовольственную помощь раз в два месяца.

Речь идет о матерях, которые самостоятельно воспитывают детей при наличии соответствующей справки, семьи с беременной женщиной, проживающих сами пенсионеров в возрасте 70+, семьи из двух пенсионеров 70+, одиноких людей с инвалидностью 1 и 2 группы, а также многодетные семьи.

Отдельно отмечено, что переселенцы из Херсона могут получать наборы раз в два месяца либо в этом центре, либо в Центре от херсонской общины «Свободные вместе».

Если помощь уже была получена в одном из центров, повторное обращение возможно не ранее чем через два месяца.

