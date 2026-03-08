Все изменения внесены в график отключения газа на неделю с 9 по 15 марта в Чернигове, чтобы обеспечить безопасное проведение ремонтных работ.

В Чернигове обнародован график отключения газа на неделю с 9 по 15 марта, предусматривающий временное прекращение поставок в ряде многоэтажек и частных домов из-за плановых аварийно-ремонтных работ, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Черниговводоканал .

В частности, 9 марта с 08:40 до 15:00 будет отсутствовать водоснабжение дома на ул. Ивана Богуна, 50. Жителям советуют заранее произвести запас питьевой воды для бытовых нужд.

11 марта ремонтные работы на водопроводе Ду-400 мм на ул. Инструментальная, 17 продлятся с 9:00 до 17:00. В это время вода не будет поступать в многоквартирный дом по адресу ул. Инструментальная, 24А, а также в частные дома на ул. Литовская (№26-60А) и ул. Анатолия Погребного (№2, 4). Ограничения коснутся и юридических потребителей по адресу ул. Инструментальная №17-34 и ул. Анатолия Погребного, 4.

Жителям рекомендуют обеспечить запас воды и при необходимости обращаться за консультацией по телефону 0800-50-50-51.

Городские службы подчеркивают, что подготовка к ремонтным работам включает проверку задвижек и гидрантов во избежание аварий во время отключения.

Специалисты советуют жителям заранее проверить запасы воды и хранить ее в чистых контейнерах.

Плановые работы проводятся в координации с аварийными бригадами, готовыми оперативно устранять непредвиденные ситуации.

Жителям рекомендуют закрыть краны и убедиться в том, что газовые приборы выключены перед началом работ.

