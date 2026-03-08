График отключения газа в неделю с 9 по 15 марта в Волынской области предусматривает плановые работы на внутридомовых сетях в нескольких районах, передает Politeka.
Об этом сообщает Волынский филиал «Газсети».
Причиной отключений является техническое обслуживание и проверка герметичности соединений газопроводов, а также испытание системы на плотность и устранение возможных утечек. Жителей просят заранее перекрыть краны на газовых устройствах и обеспечить доступ работникам службы после завершения работ.
Плановые отключения по адресам
Владимирский район / Нововолынск
- 9 марта: 5-й, 11; Святого Владимира, 1
- 12 марта: Святого Владимира, 11
- 13 марта: Святого Владимира, 13
Ковельский район / Ковель
- 9 марта: Ярослава Мудрого, 18, 26
Луцкий район / Рожище
- 10 марта: Независимости, 76
- 12 марта: Независимости, 79
Луцк
- 9 марта: Соборности, 14, 14/А
- 10 марта: Соборности, 16
- 12 марта: Соборности, 22, 22/А
Киверцы
- 9 марта: Вокзальная, 7Д; Железнодорожная, 31, 70
- 12 марта: Индустриальная, 12А, Озерная, 29
- 13 марта: Киевская, 84
- 12 марта: Филиппа Орлика, 89В
Камень-Каширский район / Камень-Каширский
- 10 марта: Ковельская, 97
- 12 марта: Ковельская, 99
Смт. Ратне
- 9–10 марта: Василия Стуса, 2
В ходе работ специалисты будут контролировать исправность оборудования и соблюдение стандартов безопасности.
Таким образом, график отключения газа в неделю с 9 по 15 марта в Волынской области позволит провести необходимое обслуживание сетей и обеспечит безопасную эксплуатацию систем без аварийных ситуаций.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.
Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.