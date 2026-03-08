График отключения газа в неделю с 9 по 15 марта в Волынской области позволит провести необходимое обслуживание сетей.

График отключения газа в неделю с 9 по 15 марта в Волынской области предусматривает плановые работы на внутридомовых сетях в нескольких районах, передает Politeka.

Об этом сообщает Волынский филиал «Газсети».

Причиной отключений является техническое обслуживание и проверка герметичности соединений газопроводов, а также испытание системы на плотность и устранение возможных утечек. Жителей просят заранее перекрыть краны на газовых устройствах и обеспечить доступ работникам службы после завершения работ.

Плановые отключения по адресам

Владимирский район / Нововолынск

9 марта: 5-й, 11; Святого Владимира, 1

12 марта: Святого Владимира, 11

13 марта: Святого Владимира, 13

Ковельский район / Ковель

9 марта: Ярослава Мудрого, 18, 26

Луцкий район / Рожище

10 марта: Независимости, 76

12 марта: Независимости, 79

Луцк

9 марта: Соборности, 14, 14/А

10 марта: Соборности, 16

12 марта: Соборности, 22, 22/А

Киверцы

9 марта: Вокзальная, 7Д; Железнодорожная, 31, 70

12 марта: Индустриальная, 12А, Озерная, 29

13 марта: Киевская, 84

12 марта: Филиппа Орлика, 89В

Камень-Каширский район / Камень-Каширский

10 марта: Ковельская, 97

12 марта: Ковельская, 99

Смт. Ратне

9–10 марта: Василия Стуса, 2

В ходе работ специалисты будут контролировать исправность оборудования и соблюдение стандартов безопасности.

Таким образом, график отключения газа в неделю с 9 по 15 марта в Волынской области позволит провести необходимое обслуживание сетей и обеспечит безопасную эксплуатацию систем без аварийных ситуаций.

