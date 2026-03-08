Потеря пенсии для жителей Харьковской области возможна, к счастью, этого можно избежать.

В ПФУ рассказали о возможной потере пенсии для жителей Харьковской области из-за нового требования, которое касается части украинцев, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

С 1 апреля 2026 года часть граждан рискует потерять пенсионные выплаты, если не подтвердит, что не получает пенсию или другую финансовую помощь от российской федерации.

Предоставить соответствующую информацию обязаны жители временно оккупированных территорий Харьковской области, а также граждане, выехавшие оттуда на подконтрольную Украине территорию или находящиеся за границей.

В Пенсионном фонде разъясняют: лица, прошедшие физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но по состоянию на 1 февраля 2026-го не подали уведомление о неполучении пенсий или страховых выплат от российских органов, будут получать средства только временно. Поддержки будут продолжаться до момента представления такого уведомления, но не дольше 1 апреля 2026 года.

Следовательно, своевременное подтверждение отсутствия выплат из России является обязательным условием для дальнейшего получения украинской пенсии. В случае невыполнения этого требования начисления могут быть прекращены.

Как предоставить информацию о неполучении выплат от россии

Сделать это можно:

онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;

во время видеоконференцсвязи с работником Главного управления Пенсионного фонда Украины.

Также можно отправить почтовую отправку в адрес территориального органа ПФУ, где человек состоит на учете как получатель денег. Сообщение должно быть в произвольной форме, к нему следует добавить удостоверение о пребывании в живых.

Кроме того, эту информацию можно указать в заявлении о назначении, возобновлении и продлении выплаты пенсии.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ раскрыли, кому предусмотрена надбавка.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что предлагают благотворители.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харькове: чего следует ждать украинцам.