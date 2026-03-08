Подорожание продуктов в Запорожье ощутили местные потребители, поскольку февральские цены на базовые товары поднялись.

Подорожание продуктов в Запорожье коснулось как консервов, так и свежей рыбы и овощей, сообщает Politeka.

О подорожании продуктов в Запорожье свидетельствуют данные с официального сайта Минфина.

Так, средняя стоимость сардин натуральных 230 граммов составила 77,72 гривны, что на 1,13% больше, чем в прошлом месяце. В магазинах Metro консервы стоят 80,46 грн, в Auchan – 73,40 грн, в Megamarket – 79,30 грн.

Такое повышение отражает общую тенденцию рынка, где затраты на транспортировку и логистику влияют на конечную стоимость товаров.

Подорожание продуктов в Запорожье задело и рыбную продукцию. Скумбрия свежемороженая в месяц выросла на 6,03%, средняя цена поднялась до 281,00 гривны за килограмм.

В магазинах Auchan и Novus рыба стоит по 274,00 грн, а в Megamarket – 295,00 грн. Такая динамика создает дополнительную нагрузку на семейные бюджеты.

Не менее заметно стало повышение ценников на овощи. Помидоры розовые 1 кг сейчас стоят в среднем 199,00 грн., что на 13,23% больше, чем в минувшем месяце, когда цена составляла 174,71 грн.

Аналитики отмечают, что главными причинами повышения ценников являются комплексные факторы: рост затрат на транспортировку и логистику, инфляционные процессы в экономике, перебои с энергоснабжением и повышение цен на составляющие производства.

Рост цен на корма и материалы для выращивания продукции также заставляет производителей закладывать дополнительные затраты в конечную цену товара.

Разница в стоимости базовых товаров по магазинам заставляет местных жителей искать более экономные варианты и учитывать акции, чтобы минимизировать затраты на повседневные нужды.

