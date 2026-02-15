В Виннице начинает действовать новая система оплаты за проезд, предполагающая использование цветных QR-кодов во всем общественном транспорте города, сообщает Politeka.

Система позволяет оплачивать поездки по карточкам любого банка и через популярные мобильные приложения. Это касается автобусов, троллейбусов и маршруток, где постепенно устанавливаются специальные наклейки с QR-кодами.

По информации Винницкой транспортной компании, QR-коды имеют два цвета: желтый для пользователей ПриватБанка и розовый для клиентов monobank. Пассажиры могут быстро и удобно оплачивать билеты без наличных средств.

Для оплаты через приложение «Приват24» нужно отсканировать QR-код, выбрать количество билетов и карту, после чего нажать «Купить». Билет автоматически сохраняется в разделе «Еще – Транспорт – Городской транспорт» и готов для проверки кондуктором.

Если пользователь сканирует QR камерой смартфона без приложения, код открывает веб-страницу. Там можно выбрать «Проезд», количество билетов и оплатить через Google Pay, Apple Pay или банковскую карту. После оплаты появляется электронный билет с таймером 60 минут, привязанный к конкретному транспорту и его бортовому номеру.

Клиенты monobank тоже могут пользоваться системой. После сканирования QR-кода нажмите «Подтвердить», после чего билет появляется в браузере с собственным QR-кодом для проверки кондуктором. Пассажир может выбирать оплату через monobank, Google Pay, Apple Pay или любую другую банковскую карту.

Городской совет отмечает, что новая система оплаты за проезд в Виннице упростит процесс покупки билетов, уменьшит очереди на остановках, повысит безопасность и сделает поездки прозрачными. Контроллеры будут проверять электронные билеты и оказывать помощь пассажирам при переходе на безналичный расчет.

