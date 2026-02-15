У Вінниці починає діяти нова система оплати за проїзд, яка передбачає використання кольорових QR-кодів у всьому громадському транспорті міста, повідомляє Politeka.

Система дозволяє оплачувати поїздки картками будь-якого банку та через популярні мобільні додатки. Це стосується автобусів, тролейбусів і маршруток, де поступово встановлюють спеціальні наклейки з QR-кодами.

За інформацією Вінницької транспортної компанії, QR-коди мають два кольори: жовтий для користувачів ПриватБанку та рожевий для клієнтів monobank. Пасажири можуть швидко та зручно оплачувати квитки без використання готівки.

Для оплати через застосунок «Приват24» потрібно відсканувати QR-код, обрати кількість квитків і картку, після чого натиснути «Купити». Квиток автоматично зберігається в розділі «Ще — Транспорт — Міський транспорт» і готовий для перевірки кондуктором.

Якщо користувач сканує QR камерою смартфона без застосунку, код відкриває веб-сторінку. Там можна обрати «Проїзд», кількість квитків та оплатити через Google Pay, Apple Pay або банківську картку. Після оплати з’являється електронний квиток із таймером 60 хвилин, прив’язаний до конкретного транспорту та його бортового номера.

Клієнти monobank теж можуть скористатися системою. Після сканування QR-коду потрібно натиснути «Підтвердити», після чого квиток з’являється у браузері із власним QR-кодом для перевірки кондуктором. Пасажир може обирати оплату через monobank, Google Pay, Apple Pay або будь-яку іншу банківську картку.

Міська рада зазначає, що нова система оплати за проїзд у Вінниці спростить процес купівлі квитків, зменшить черги на зупинках, підвищить безпеку та зробить поїздки прозорими. Контролери перевірятимуть електронні квитки та надаватимуть допомогу пасажирам під час переходу на безготівковий розрахунок.

