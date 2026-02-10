Прогноз погоды с 11 по 17 февраля в Харькове показывает, что начало недели будет морозным и преимущественно без осадков, а к середине появятся дожди и небольшой мокрый снег, сообщает Politeka.
Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 февраля в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.
11 февраля в городе ожидается безоблачно. Ночью температура достигнет -16°, утром около -18°, днем воздух прогреется до -7°, вечером опустится до -6°.
12 февраля облака будут держаться в течение всего дня, осадков не ожидается. Ночная температура снизится до -8°, днем воздух прогреется до +2°.
13 февраля ожидается облачное небо с сильным дождем днем, который к вечеру должен стихнуть. Температура будет колебаться от 0° до +4°, ветер 2,6–3,1 м/с.
14 февраля небо останется пасмурным. Утром начнется небольшой дождь, который днем усилится, но к вечеру начнет стихать. Температура днем достигнет 5°, ночью 0°, ветер 0,8–3,6 м/с.
15 февраля в облцентре в течение всего дня будет пасмурно. Вечером ожидается мелкий дождь. Температура будет колебаться от +3° до +6°.
16 февраля атмосфера останется пасмурной. Ночной дождь утром сменится мелким мокрым снегом к середине дня. Дневная температура поднимется до +3°, ночная опустится до -3°, ветер 4,1–4,7 м/с.
17 февраля облачность будет держаться до вечера, без осадков. Температура днем поднимется до -1°, ночью опустится до -6°, ветер 3,7–4,6 м/с.
Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 февраля в Харькове поможет заранее подготовиться к морозу, дождю и мокрому снегу, а также одеваться в соответствии с изменяющимися условиями.
