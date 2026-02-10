Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 февраля в Харькове обещает изменяющуюся атмосферу с чередованием морозных дней и периодов с дождем и мокрым снегом.

Прогноз погоды с 11 по 17 февраля в Харькове показывает, что начало недели будет морозным и преимущественно без осадков, а к середине появятся дожди и небольшой мокрый снег, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 февраля в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.

11 февраля в городе ожидается безоблачно. Ночью температура достигнет -16°, утром около -18°, днем ​​воздух прогреется до -7°, вечером опустится до -6°.

12 февраля облака будут держаться в течение всего дня, осадков не ожидается. Ночная температура снизится до -8°, днем ​​воздух прогреется до +2°.

13 февраля ожидается облачное небо с сильным дождем днем, который к вечеру должен стихнуть. Температура будет колебаться от 0° до +4°, ветер 2,6–3,1 м/с.

14 февраля небо останется пасмурным. Утром начнется небольшой дождь, который днем ​​усилится, но к вечеру начнет стихать. Температура днем ​​достигнет 5°, ночью 0°, ветер 0,8–3,6 м/с.

15 февраля в облцентре в течение всего дня будет пасмурно. Вечером ожидается мелкий дождь. Температура будет колебаться от +3° до +6°.

16 февраля атмосфера останется пасмурной. Ночной дождь утром сменится мелким мокрым снегом к середине дня. Дневная температура поднимется до +3°, ночная опустится до -3°, ветер 4,1–4,7 м/с.

17 февраля облачность будет держаться до вечера, без осадков. Температура днем ​​поднимется до -1°, ночью опустится до -6°, ветер 3,7–4,6 м/с.

Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 февраля в Харькове поможет заранее подготовиться к морозу, дождю и мокрому снегу, а также одеваться в соответствии с изменяющимися условиями.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс