Прогноз погоди на тиждень з 11 по 17 лютого у Харкові обіцяє мінливу атмосферу з чергуванням морозних днів та періодів із дощем і мокрим снігом.

Прогноз погоди з 11 по 17 лютого у Харкові показує, що початок тижня буде морозним і переважно без опадів, а ближче до середини з’являться дощі та невеликий мокрий сніг, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 11 по 17 лютого у Харкові надали на сайті sinoptik.ua.

11 лютого у місті очікується хмарне небо без опадів. Вночі температура досягне -16°, вранці близько -18°, удень повітря прогріється до -7°, а ввечері опуститься до -6°.

12 лютого хмари триматимуться протягом усього дня, опадів не передбачається. Нічна температура знизиться до -8°, вдень повітря прогріється до +2°.

13 лютого очікується хмарне небо з сильним дощем вдень, який ближче до вечора повинен стихнути. Температура коливатиметься від 0° до +4°, вітер 2,6–3,1 м/с.

14 лютого небо залишиться похмурим. Вранці почнеться дрібний дощ, який вдень посилиться, але до вечора почне стихати. Температура вдень досягне +5°, вночі 0°, вітер 0,8–3,6 м/с.

15 лютого в облцентрі протягом усього дня буде похмуро. Увечері очікується дрібний дощ. Температура коливатиметься від +3° до +6°.

16 лютого атмосфера залишиться похмурою. Нічний дрібний дощ вранці зміниться дрібним мокрим снігом до середини дня. Денна температура підніметься до +3°, нічна опуститься до -3°, вітер 4,1–4,7 м/с.

17 лютого хмарність триматиметься до вечора, без опадів. Температура вдень підніметься до -1°, вночі опуститься до -6°, вітер 3,7–4,6 м/с.

Прогноз погоди на тиждень з 11 по 17 лютого у Харкові допоможе заздалегідь підготуватися до морозу, дощу та мокрого снігу, а також одягатися відповідно до змінних умов.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс