Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области началась в рамках нового социального проекта, направленного на поддержку людей постарше и уязвимых семей, сообщает Politeka.

Инициатива охватывает жителей Харькова и Изюма, которые понесли последствия боевых действий или оказались в сложных жизненных условиях. Приоритет предоставляют адресам, где восстановление возможно без угроз безопасности.

Проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусматривает ремонтные работы: замену окон и дверей, восстановление кровли, стен и потолков. Объем помощи определяют после оценки состояния жилья.

Обратиться могут граждане от 60 лет, лица с инвалидностью, люди с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители, беременные женщины и матери с малыми детьми. Каждую заявку рассматривают отдельно, даже при отсутствии части справок.

Для участия необходимые документы, удостоверяющие личность, подтверждают право собственности и уровень доходов. Социальные работники дают консультации и помогают корректно подготовить пакет бумаг.

Отдельно действует направление домашнего ухода для одиноких пожилых людей и граждан с серьезными проблемами здоровья. Специалисты помогают в бытовых вопросах, следят за самочувствием и обеспечивают основные потребности.

По информации организаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется при поддержке международных доноров и преследует цель стабилизировать условия проживания и повысить уровень безопасности местных жителей.

Жителям рекомендуют следить за официальными объявлениями и обращаться на горячую линию, чтобы получать актуальные разъяснения по подаче заявлений и сроков оказания поддержки.

