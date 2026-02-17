Гуманитарная помощь пенсионерам в Харьковской области реализуется при участии международных партнеров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году стартовала в рамках нового социального проекта, направленного на поддержку пожилых и уязвимых семей, сообщает Politeka.

Программа охватывает Харьков и Изюм и предусматривает помощь пострадавшим от боевых действий домохозяйствам или длительное время находившиеся без надлежащих условий для проживания.

Инициатива реализуется в рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV». Она включает в себя базовое восстановление жилищ: монтаж окон и дверей, ремонт кровли, восстановление стен или потолка. Объем работ определяется после индивидуальной технической оценки жилья.

Подать заявку могут граждане от 60 лет, лица с инвалидностью, люди с тяжелыми болезнями, многодетные семьи, одинокие родители, беременные женщины и матери с малолетними детьми. Каждое заявление рассматривается отдельно, даже если часть документов отсутствует.

Для участия необходимо предоставить удостоверение личности, подтверждение права собственности на жилье и информацию о доходах. Социальные консультанты помогают правильно подготовить пакет документов.

Особое внимание уделено домашнему сопровождению одиноких пожилых и граждан с серьезными проблемами здоровья. Специалисты оказывают бытовую поддержку и контролируют ежедневные нужды.

По данным организаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется при участии международных партнеров и направлена ​​на повышение безопасности и улучшение условий проживания.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями и обращаться на горячую линию, чтобы уточнить сроки подачи заявлений и получить всю необходимую информацию.

Регулярное получение поддержки помогает пожилым гражданам поддерживать быт, экономить ресурсы и чувствовать стабильность в трудные времена.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс