Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году стартовала в рамках нового социального проекта, направленного на поддержку пожилых и уязвимых семей, сообщает Politeka.
Программа охватывает Харьков и Изюм и предусматривает помощь пострадавшим от боевых действий домохозяйствам или длительное время находившиеся без надлежащих условий для проживания.
Инициатива реализуется в рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV». Она включает в себя базовое восстановление жилищ: монтаж окон и дверей, ремонт кровли, восстановление стен или потолка. Объем работ определяется после индивидуальной технической оценки жилья.
Подать заявку могут граждане от 60 лет, лица с инвалидностью, люди с тяжелыми болезнями, многодетные семьи, одинокие родители, беременные женщины и матери с малолетними детьми. Каждое заявление рассматривается отдельно, даже если часть документов отсутствует.
Для участия необходимо предоставить удостоверение личности, подтверждение права собственности на жилье и информацию о доходах. Социальные консультанты помогают правильно подготовить пакет документов.
Особое внимание уделено домашнему сопровождению одиноких пожилых и граждан с серьезными проблемами здоровья. Специалисты оказывают бытовую поддержку и контролируют ежедневные нужды.
По данным организаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется при участии международных партнеров и направлена на повышение безопасности и улучшение условий проживания.
Жителям советуют следить за официальными сообщениями и обращаться на горячую линию, чтобы уточнить сроки подачи заявлений и получить всю необходимую информацию.
Регулярное получение поддержки помогает пожилым гражданам поддерживать быт, экономить ресурсы и чувствовать стабильность в трудные времена.
