Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області 2026 року стартувала в межах нового соціального проєкту, спрямованого на підтримку літніх людей та вразливих сімей, повідомляє Politeka.

Програма охоплює Харків та Ізюм і передбачає допомогу домогосподарствам, які постраждали від бойових дій або тривалий час перебували без належних умов для проживання.

Ініціатива реалізується в рамках проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV». Вона включає базове відновлення помешкань: монтаж вікон і дверей, ремонт покрівлі, відновлення стін чи стелі. Обсяг робіт визначається після індивідуальної технічної оцінки житла.

Подати заявку можуть громадяни від 60 років, особи з інвалідністю, люди з тяжкими хворобами, багатодітні родини, самотні батьки, вагітні жінки та матері з малолітніми дітьми. Кожну заяву розглядають окремо, навіть якщо частина документів відсутня.

Для участі необхідно надати посвідчення особи, підтвердження права власності на житло та інформацію про доходи. Соціальні консультанти допомагають правильно підготувати пакет документів.

Особливу увагу приділено домашньому супроводу самотніх літніх осіб та громадян із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці надають побутову підтримку і контролюють щоденні потреби.

За даними організаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за участі міжнародних партнерів та має на меті підвищення безпеки і покращення умов проживання.

Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями та звертатися на гарячу лінію, щоб уточнити терміни подання заяв і отримати всю необхідну інформацію.

Регулярне отримання підтримки допомагає літнім громадянам підтримувати побут, економити ресурси та відчувати стабільність у складні часи.

