Подорожание проезда в Полтавской области отражает общие тенденции роста расходов на транспорт и горючее.

Подорожание проезда в Полтавской области вступило в силу по маршруту Огнивка, сообщают местные перевозчики, сообщает Politeka.

Стоимость поездки при оплате наличными выросла до 15 гривен из-за увеличения цены на горючее.

С конца декабря 2025 ООО «Делко Компани» удерживало тариф на уровне 10 грн, однако нынешние условия заставили компанию обновить стоимость. Теперь во всех микроавтобусах перевозчика действует единый тариф - 15 гривен за поездку наличными.

Компания обслуживает несколько маршрутов в регионе: № 37 (Огневка – ул. Железнодорожников) – шесть маршруток, № 43 (Центр – Огневка) – пять транспортных единиц, № 51 (ГРЛ – Рассошенцы через Алмазный) – двенадцать.

В пресс-службе ООО «Делко Компани» объяснили повышение тем, что цена газа на АЗС достигла 40 гривен за литр. Ежедневные расходы на горючее составляют около 800 гривен, а дополнительные трудности возникают из-за частых обесточений АЗС.

Напомним, большинство перевозчиков региона подняли тарифы до 15 грн еще с 29 декабря 2025 года. ООО «Делко Компани» сначала удерживало старую цену почти полтора месяца после объявления городских властей о новых тарифах, но теперь окончательно присоединилось к общему повышению.

Удорожание проезда в Полтавской области отражает общие тенденции роста расходов на транспорт и горючее и влияет на ежедневные расходы пассажиров.

Кроме того, в Полтавской области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги.

Решение было принято для обеспечения стабильной работы инженерных сетей и поддержки санитарных условий населенных пунктов. Анализ денежных характеристик коммунальных компаний стал основой для корректировки тарифов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.