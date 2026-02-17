Во Львове вводится новый график движения поездов, касающийся как пригородных, так и региональных сообщений, поэтому рассказываем детали.

Новый график движения поездов во Львове вступил в силу для состава Каменец-Подольский – Львов, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе "Укрзализныци", теперь он прибывает во Львов в 05:16 вместо предыдущих 03:28.

Новый график движения поездов позволяет пассажирам из Каменца-Подольского и близлежащих городов Хмельницкой области осуществлять удобные пересадки на составы в направлении Ужгорода, Ивано-Франковска, Перемышля, Трускавца, Яремчи, Ворохты, Рахова, Ровно, Луцка и Ковеля.

В пресс-службе железнодорожного перевозчика отметили, что изменения связаны с оптимизацией времени прибытия и улучшением условий для пассажиров.

Кроме того, новый график движения поездов предусматривает запуск дополнительного регионального №850/851 сообщением Львов – Ракитное-Волынское – Львов.

№850 отправляется из Львова в 07:23 и прибывает в Ракитно-Волынский в 14:17, останавливаясь на станциях Подзамче, Дубляны-Львовские, Сокаль, Шептицкий, Ковель, Сарны, Томашгород и других.

В обратном направлении №851 отправляется из Ракитного-Волынского в 15:11 и прибывает в конечный в 22:00. Из Ковеля пассажирский состав во Львов отправляется в 18:33, а из Львова в Ковель - в 10:54. Цены на билеты составляют 171 гривну во Львов и 170 гривен в Ракитное-Волынское.

Новое расписание учитывает потребность пассажиров в более удобных пересадках и позволяет обеспечить равномерное распределение пассажиропотока в популярных направлениях.

Кроме того, поездки стали более комфортными для тех, кто пользуется услугами региональных экспрессов в утренние и дневные часы.

По информации "Укрзализныци", все изменения планировались с учетом удобства пассажиров и призваны снизить ожидания на вокзалах и обеспечить безопасное и своевременное курсирование пассажирских составов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд во Львовской области: расчет стал легче для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области: где получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на воду во Львове: эксперт рассказал, сколько нужно платить для стабильной поставки.