ДТЭК «Одесские электросети» рекомендует следить за актуальными графиками отключения света в Одесской области на неделю с 16 по 22 февраля.

Для Одесской области обнародовали графики отключения электроэнергии на неделю с 16 по 22 февраля из-за плановых ремонтных и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.

Специалисты ДТЭК «Одеські електромережі» подготовили детальное расписание отключений, проводимых с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в сетях.

16.02.2026, в целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, энергетики будут проводить профилактические работы. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 8 до 12 часов в пределах Куяльницкого общества:

село Новый Мыр;

село Качуривка, улицы Центральна, Зелена и Новоселив;

село Вышневе, улицы Перемогы и Центральна;

в селе Ставкы;

в селе Вестернычаны;

село Федоривка, улицы Тумачивська и Шкильна;

в селе Велыка Киндративка;

в селе Петривка;

в селе Оброчне.

16.02.2026 , чтобы повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварийные ситуации в сетях, ДТЭК «Одеські електромережі» проведет профилактические работы на территории Курисовской общины. В связи с этим будет временное отключение электроэнергии с 8 до 17 часов по следующим адресам:

с. Капитанивка

с. Курисове

с. Капитанивка улицы:

Мыру 1; 10; 2; 3; 4; 6; 8

Степова 2; 3; 4; 5

Тараса Шевченка 1; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 2; 20; 21; 24; 25; 26; 3; 4; 5; 6; 8; 9

Украинська 5; 8

17.02.2026-с 08:00 до 19:00 будет проводить профилактические работы в рамках Стрюковского сельского совета. В связи с выполнением этих работ будет отключение электроэнергии в:

с. Стрюкове: ул. Водопьянова, ул. Ламброва.

Жителей просят заранее подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 10 февраля, учесть это при планировании ежедневных дел и пользоваться электроприборами с осторожностью.

ДТЭК «Одеські електромережі» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram.



Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто может надеяться на поддержку.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: переселенцам дадут больше выплат, но повезет не всем.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе: как получить эту поддержку.