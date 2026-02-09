Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на безперебійну роботу водогонів, стабільне водовідведення та регулярне вивезення сміття.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області набуло чинності з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові ставки охоплюють водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів у місцевих громадах.

Рішення ухвалили для забезпечення стабільної роботи інженерних мереж та підтримки санітарних умов населених пунктів. Аналіз фінансових показників комунальних підприємств став основою для коригування тарифів.

У Заводській громаді пояснюють, що зміни спричинені зростанням витрат на обслуговування обладнання, закупівлю матеріалів та підтримку мереж у робочому стані. Місцева влада додає, що попередні ставки не відображали реальних потреб і могли впливати на якість послуг.

Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячний платіж зріс на 14,95 гривні і тепер становить 48,80 грн з однієї особи. Приватні домоволодіння платитимуть 37 грн замість попередніх 25. Бюджетні установи отримали підвищення на 2,55 грн, а інші категорії — на 2,94 грн.

Розрахунки підготувало комунальне підприємство «Заводське-2010». Громадянам надали можливість подавати пропозиції та зауваження через електронні канали або безпосередньо до підприємства.

Мешканцям радять планувати щомісячний бюджет, слідкувати за офіційними повідомленнями та вчасно оплачувати рахунки. Соціально вразливі категорії можуть скористатися пільгами та державною підтримкою, що зменшує фінансове навантаження і зберігає якість комунальних послуг.

Додатково експерти радять економно використовувати воду та слідкувати за обсягом відходів, щоб зменшити платіжки та підтримати стабільність мереж.

