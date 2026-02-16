Новый график движения поездов в Харьковской области вводится в несколько периодов, однако изменения коснутся только отдельных экспрессов.

Новый график движения поездов в Харьковской области будет действовать на нескольких важных маршрутах, которые пользуются популярностью у украинцев, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм .

Новый график движения поездов в Харьковской области вводится в несколько периодов, однако изменения коснутся только экспрессов. Так, в связи с ситуацией безопасности в регионе вносятся временные изменения в расписание движения пригородных поездов на Харьковщине. Компания-перевозчик "Укрзализныця" просит украинцев внимательно ознакомиться с обновленным графиком и заранее планировать свои поездки.

Изменения, действующие с 17 февраля

С 17 февраля состав №6527 будет курсировать по новому маршруту - из Харьков-Пас. в Лозов вместо прежнего направления в Дубово.

В то же время временно отменяется рейс №6808 по маршруту Дубовое — Близнецы. Состав не будет курсировать в отдельное распоряжение.

Изменения, действующие с 18 февраля

С 18 февраля также меняется направление ряда пригородных поездов:

Экспрессы №6812/6822 и №6816/6826 будут курсировать по направлению Лозовая — Харьков-Пасс. (ранее - Дубовое - Харьков-Пасс.).

Экспрессы №6825/6815 будут осуществлять рейсы Харьков-Пасс. — Лозовая (вместо маршрута Харьков-Пасс. — Дубово).

Кроме того, временно прекращается курсировка поезда №6809 по маршруту Близнецы — Дубово.

Изменения носят вынужденный характер и введены из соображений безопасности пассажиров и работников железной дороги. Жителей региона призывают следить за официальными сообщениями перевозчика и проверять актуальное расписание перед поездкой.

