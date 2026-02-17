Благодаря этой инициативе индексация пенсий с 1 марта в Харьковской области обеспечит дополнительную поддержку для тысяч пожилых граждан.

С 1 марта 2026 г. состоится индексация пенсий в Харьковской области на 12,1%, сообщает Politeka.

Информацию об этом представляет Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде. Повышение касается всех пенсионеров, получающих выплаты через Пенсионный фонд Украины.

По словам Министра, новая индексация превышает уровень инфляции предыдущего года на 4%. Это означает, что все пожилые граждане, получающие пенсии непосредственно из Пенсионного фонда, смогут рассчитывать на увеличенные выплаты уже с марта.

Финансовая стабильность Пенсионного фонда стала ключевым условием повышения. Впервые за многие годы фонд начинает год со сбалансированным и бездефицитным бюджетом, который составляет более 1,2 триллиона гривен. Это гарантирует предсказуемость выплат для более чем 10 миллионов пенсионеров в Украине.

Средний размер пенсии в 2026 году составляет примерно 6500 гривен, однако более 4,3 миллиона граждан получают менее 6 тысяч. Поэтому индексация является лишь частью системных изменений в пенсионной системе, направленных на улучшение финансового положения пожилых людей.

Денис Улютин также сообщил, что Министерство уже подготовило новую модель пенсионной системы и финализует законопроект, обеспечивающий долгосрочную стабильность и справедливость выплат для всех категорий получателей.

Эксперты советуют пенсионерам следить за официальными сообщениями Пенсионного фонда и готовить документы по бесперебойному начислению повышенных выплат. В то же время, новые изменения открывают путь для дальнейшего пересмотра социальных программ и поддержки малообеспеченных граждан.

Эта индексация становится важным шагом для обеспечения стабильности жизни престарелых, создавая предпосылки для достойного уровня пенсий в будущем.

Благодаря этой инициативе индексация пенсий с 1 марта в Харьковской области обеспечит дополнительную поддержку для тысяч пожилых граждан и повысит их финансовую стабильность.

