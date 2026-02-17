Прогноз погоды с 18 по 24 февраля в Запорожье свидетельствует о том, что первые дни недели принесут значительную облачность, дожди и мокрый снег.

Прогноз погоды на неделю с 18 по 24 февраля в Запорожье предполагает чередование облачных и ясных дней с периодами снега и дождя, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 18 по 24 февраля в Запорожье предоставил sinoptik.ua.

В среду 18 февраля ночная температура опустится до -1°, а днем ​​столбики термометра поднимутся до +5°. На протяжении всего дня в городе небо будет пасмурным, а мелкий снег постепенно сменится сильным дождем, который продлится до позднего вечера.

В четверг, 19 февраля, на смену пасмурному утру придет ясный день. Температура ночью +5°, днем ​​-3°, а к вечеру снизится до -2°. Ночью ожидается дождь, который утром заменится мелким снегом, а во второй половине дня осадков не ожидается.

Пятница, 20 февраля, будет облачным без существенных осадков. Ночная температура составит -2, днем ​​ожидается +6, ветер умеренный, 1,4-4,2 м/с.

В субботу, 21 февраля, облачность сохранится. Температура ночью +4°, днем ​​+7°, вечером опустится до 0°. Ночной мелкий дождь днем ​​заменится сильным дождем со снегом, который ближе к вечеру должен ослабнуть.

Воскресенье, 22 февраля, будет облачно с постоянным снегом. Температура будет колебаться от -3° до -2°. Снег продержится весь день, небо будет пасмурным.

В понедельник, 23 февраля, облачность преобладает, но осадки маловероятны. Ночью -3°, днем ​​-1°, вечером 0°.

Во вторник, 24 февраля, снова принесет облачную атмосферу на улице с мелким снегом утром и днем, а вечером ожидается мелкий дождь со снегом.

Таким образом, прогноз погоды на неделю с 18 по 24 февраля в Запорожье демонстрирует характерную для яростного изменчивость в температуре и осадках.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: как найти дом.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам пообещали новую выплату, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: жители заметили значительный рост цен.