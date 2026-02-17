Прогноз погоды на неделю с 18 по 24 февраля в Запорожье предполагает чередование облачных и ясных дней с периодами снега и дождя, сообщает Politeka.
Прогноз погоды на неделю с 18 по 24 февраля в Запорожье предоставил sinoptik.ua.
В среду 18 февраля ночная температура опустится до -1°, а днем столбики термометра поднимутся до +5°. На протяжении всего дня в городе небо будет пасмурным, а мелкий снег постепенно сменится сильным дождем, который продлится до позднего вечера.
В четверг, 19 февраля, на смену пасмурному утру придет ясный день. Температура ночью +5°, днем -3°, а к вечеру снизится до -2°. Ночью ожидается дождь, который утром заменится мелким снегом, а во второй половине дня осадков не ожидается.
Пятница, 20 февраля, будет облачным без существенных осадков. Ночная температура составит -2, днем ожидается +6, ветер умеренный, 1,4-4,2 м/с.
В субботу, 21 февраля, облачность сохранится. Температура ночью +4°, днем +7°, вечером опустится до 0°. Ночной мелкий дождь днем заменится сильным дождем со снегом, который ближе к вечеру должен ослабнуть.
Воскресенье, 22 февраля, будет облачно с постоянным снегом. Температура будет колебаться от -3° до -2°. Снег продержится весь день, небо будет пасмурным.
В понедельник, 23 февраля, облачность преобладает, но осадки маловероятны. Ночью -3°, днем -1°, вечером 0°.
Во вторник, 24 февраля, снова принесет облачную атмосферу на улице с мелким снегом утром и днем, а вечером ожидается мелкий дождь со снегом.
Таким образом, прогноз погоды на неделю с 18 по 24 февраля в Запорожье демонстрирует характерную для яростного изменчивость в температуре и осадках.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: как найти дом.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам пообещали новую выплату, сколько можно получить.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: жители заметили значительный рост цен.