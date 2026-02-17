Повышение тарифов на коммунальные услуги в Львовской области отражает общие тенденции роста расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области коснется жителей Трускавецкой общины с 1 марта 2026, передает Politeka.

Информацию об этом дает городской совет. Стоимость вывоза бытовых отходов вырастет до 1956,65 грн. за тонну, что на 30% превышает предыдущую цену.

В расчете на одного жителя это означает увеличение месячных расходов с 50,64 до 65,63 грн. Окончательный тариф может измениться после утверждения новых норм скопления мусора на ближайших заседаниях исполкома.

Изменения касаются всех населенных пунктов общины, включая Трускавец, Станиль и Доброгостов. Городские власти объясняют повышение необходимостью покрытия растущих расходов на транспортировку, сортировку и утилизацию отходов.

Жителям советуют внимательно следить за новыми постановлениями исполкома и корректировать планирование расходов в соответствии с обновленными расценками.

Кроме того, во Львовской области также сообщалось о новом графике движения поездов.

В сообщении отмечается, что региональный пассажирский состав №850/851 в январе и феврале соединяет Львов с рядом общин Волыни и Ровенщины, что позволяет жителям этих регионов удобнее планировать поездки без пересадок.

Во время курсирования дополнительный пассажирский состав осуществляет остановки на станциях Томашгород, Клесов, Сарны, Антоновка, Рафаловка, Чарторыйск, Маневичи, Повурск, Ковель, Турийск, Владимир, Иваничи, Сокаль, Шептицкий, Сосновка, Добротвор и Подзамче.

Последние новости Украины:

