Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Новые пруды охватывают водоснабжение, водоотвод и вывоз бытовых отходов в местных общинах.

Решение было принято для обеспечения стабильной работы инженерных сетей и поддержки санитарных условий населенных пунктов. Анализ денежных характеристик коммунальных компаний стал основой для корректировки тарифов.

В Заводском обществе объясняют, что изменения вызваны ростом затрат на обслуживание оборудования, закупку материалов и поддержку сетей в рабочем состоянии. Местные власти добавляют, что предыдущие ставки не отражали реальных потребностей и могли влиять на качество услуг.

Для жильцов многоквартирных домов ежемесячный платеж вырос на 14,95 грн и теперь составляет 48,80 грн с одного человека. Частные домовладения будут платить 37 грн вместо 25 предыдущих. Бюджетные учреждения получили повышение на 2,55 грн, а другие категории — на 2,94 грн.

Расчеты подготовило коммунальное предприятие "Заводское-2010". Гражданам предоставили возможность подавать предложения и замечания по электронным каналам или непосредственно на предприятие.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на бесперебойную работу водопроводов, стабильный водоотвод и регулярный вывоз мусора.

Жителям советуют планировать ежемесячный бюджет, следить за официальными сообщениями и оплачивать счета. Социально уязвимые категории могут воспользоваться льготами и государственной поддержкой, что уменьшает финансовую нагрузку и сохраняет качество коммунальных услуг.

Дополнительно эксперты рекомендуют экономно использовать воду и следить за объемом отходов, чтобы уменьшить платежи и поддержать стабильность сетей.

