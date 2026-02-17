Доплаты для пенсионеров в Киевской области выросли после пересмотра минимальной пенсии и автоматического перерасчета выплат за сверхурочный страховой стаж.

Доплаты пенсионерам в Киевской области увеличились после повышения базовых социальных показателей с 1 января 2026 года, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте ПФУ, рост минимальной пенсии стал основой для обновления расчетов, поскольку именно этот показатель используется для определения части доплат для пенсионеров в Киевской области.

В результате пересчета, повышение получили граждане, у которых продолжительность страхового стажа превышает установленные нормы.

Речь идет о женщинах со стажем более 30 лет и мужчинах, имеющих более 35 лет страхового стажа, включая тех, кто работал по льготным условиям в соответствии со Списком №1.

По данным Пенсионного фонда Украины, за каждый год работы сверх норматива насчитывается 1% от минимальной пенсии, что в 2026 году составляет 25,95 гривны.

К примеру, женщина со страховым стажем 40 лет теперь получает 259,50 гривны вместо 236,10 гривны в прошлом году.

Мужчина с таким же стажем имеет надбавку 128,75 гривны вместо 118,05 гривны. Таким образом, доплаты для пенсионеров в Киевской области увеличились на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин.

Перерасчет производится автоматически и не требует дополнительных заявлений. Если страховой стаж превосходит норму, сумма выплаты растет пропорционально каждому дополнительному году работы.

После прекращения трудовой деятельности ПФУ также осуществляет перерасчет с учетом актуального прожиточного минимума. В таком случае новый размер выплат начинает действовать с месяца, наступающего после увольнения.

