Ограничение движения транспорта в Хмельницком поможет коммунальщикам выполнить работы быстро и безопасно.

С 16 по 20 февраля ограничение движения транспорта в Хмельницком усложнит передвижение по улице Каменецкой, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Хмельницкий городской совет.

Причина — плановые работы по удалению аварийных зеленых насаждений, представляющих угрозу проезду и безопасности пешеходов.

Усложнение движения будет действовать каждый день с 8:00 до 17:00 на участке от улицы Симона Петлюры до улицы Максима Кривоноса. В это время коммунальщики будут проводить срезку аварийных деревьев и уборку остатков.

Водителей призывают заранее планировать маршруты, внимательно соблюдать временные дорожные знаки и двигаться с осторожностью в зоне проведения работ.

Местный совет также просит пешеходов избегать территории проведения работ и пользоваться объездными тротуарами для безопасности.

Ограничения движения транспорта в Хмельницком помогут коммунальщикам выполнить работу быстро и безопасно, минимизируя риски для граждан.

Кроме того, в Хмельницком была введена новая система оплаты за проезд.

Наличный расчет в городских автобусах и маршрутках постепенно уходит в прошлое. В городском совете сообщили, что скоро купюрами оплатить проезд станет невозможно.

Заместитель мэра Николай Ваврищук пояснил, что крупногабаритный транспорт почти полностью оснащен системами безналичной оплаты.

«Сегодня большие автобусы обеспечены на 99% практически на 100%. Возможно, остались одиночные технические нюансы, но фактически у всех транспортных средств такая возможность», — отметил чиновник.

Пассажиры уже могут пользоваться электронными билетами, банковскими картами или смартфонами для оплаты. В обозримом будущем подобная система будет внедрена и в малых маршрутках.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Киеве: украинцев предупреждают о трудностях в 2026 году, какой товар под угрозой.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: кто может потерять выплаты и почему.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве: какие расценки теперь актуальны.