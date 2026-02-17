Новый график движения поездов в Запорожье сформирован с учетом факторов безопасности и ограничений на отдельных направлениях, сообщает Politeka.
В "Укрзализныце" отметили, что, несмотря на сложную ситуацию, компания возобновила курсирование экспрессов в Лозовую на Харьковщине, который долгое время был приостановлен из-за российских обстрелов.
Однако в ряде регионов, в частности на Сумщине, Черниговщине и Запорожье, часть маршрутов и дальше работает с ограничениями. Рассказываем о новом графике движения поездов.
В компании предупредили, что некоторые рейсы временно не осуществляют перевозку пассажиров по привычным направлениям. В таких случаях вместо поездов организовали автобусное сообщение.
В то же время новый график движения поездов в Запорожье предусматривает стабильное курсирование ряда рейсов, обеспечивающих сообщение региона с другими городами.
Учитывая усиленный мониторинг ситуации безопасности, часть пассажирских составов курсирует в и из Днепра.
Речь идет о рейсах №86/85 Львов – Запорожье – Львов, №5/6 Ясиня – Запорожье, №39/40 Солотвино – Запорожье – Солотвино, №731/732 Киев – Запорожье – Киев, а также №128/127 Львов – Запорожье – Львов.
Таким образом, несмотря на сложные обстоятельства, железнодорожное сообщение с нашим областным центром остается доступным пассажирам.
Ранее также сообщалось, что "Укрзализныця" ввела динамическое ценообразование на билеты премиумкласса СВ и 1 класс "Интерсити+".
Также изменились правила возвращения билетов. Теперь пассажирам выгоднее планировать поездки заранее, ведь сумма возврата зависит от количества дней до отправки, когда билет сдают в кассу или через онлайн-сервис.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где и кому доступны свободные места.
Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожье: украинцы получат ежемесячную надбавку более чем в 2 тысячи, кто в списке.
Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Запорожье: где будут платить от 22 тысяч гривен.