В условиях усиленного контроля ситуации в Запорожье действует новый график движения поездов, предусматривающий курсирование части рейсов в и из Днепра.

Новый график движения поездов в Запорожье сформирован с учетом факторов безопасности и ограничений на отдельных направлениях, сообщает Politeka.

В "Укрзализныце" отметили, что, несмотря на сложную ситуацию, компания возобновила курсирование экспрессов в Лозовую на Харьковщине, который долгое время был приостановлен из-за российских обстрелов.

Однако в ряде регионов, в частности на Сумщине, Черниговщине и Запорожье, часть маршрутов и дальше работает с ограничениями. Рассказываем о новом графике движения поездов.

В компании предупредили, что некоторые рейсы временно не осуществляют перевозку пассажиров по привычным направлениям. В таких случаях вместо поездов организовали автобусное сообщение.

В то же время новый график движения поездов в Запорожье предусматривает стабильное курсирование ряда рейсов, обеспечивающих сообщение региона с другими городами.

Учитывая усиленный мониторинг ситуации безопасности, часть пассажирских составов курсирует в и из Днепра.

Речь идет о рейсах №86/85 Львов – Запорожье – Львов, №5/6 Ясиня – Запорожье, №39/40 Солотвино – Запорожье – Солотвино, №731/732 Киев – Запорожье – Киев, а также №128/127 Львов – Запорожье – Львов.

Таким образом, несмотря на сложные обстоятельства, железнодорожное сообщение с нашим областным центром остается доступным пассажирам.

Ранее также сообщалось, что "Укрзализныця" ввела динамическое ценообразование на билеты премиумкласса СВ и 1 класс "Интерсити+".

Также изменились правила возвращения билетов. Теперь пассажирам выгоднее планировать поездки заранее, ведь сумма возврата зависит от количества дней до отправки, когда билет сдают в кассу или через онлайн-сервис.

