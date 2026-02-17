В Черновцах было введено ограничение движения транспорта на нескольких важных улицах в связи со съемками художественного фильма.

Ограничения движения транспорта в Черновцах продлятся в разные дни февраля на отдельных участках города из-за проведения киносъемок, сообщает Politeka.

Об изменениях в организации дорожного движения проинформировали в Черновицком городском совете, отметив конкретные адреса и даты, когда водителям следует быть особенно внимательными.

Да, на одном из участков дорог уже действуют ограничения движения транспорта в Черновцах. С 15 по 18 февраля частично есть осложнения в проезде по улице М. Коцюбинского на отрезке от центрального входа в университет до улицы Л. Дергача.

21 февраля аналогичные мероприятия будут действовать на улице Коломыйской в ​​районе дома №4-Б. Еще одно частичное перекрытие запланировано на 24 февраля по улице Ивана Богуна в районе дома №18.

Кроме этого, с 24 по 26 февраля включительно на улице Жуковского, на отрезке от улицы Ивана Богуна до улицы Б. Хмельницкого, предусмотрено частичное ограничение движения транспорта с запретом парковки.

Также на этом участке в отдельные периоды будет действовать полное перекрытие дороги с запрещением парковки. Таким образом, водителям в Черновцах придется испытывать временные неудобства.

Напомним, что ранее местные СМИ сообщали о значительных пробках, образовавшихся утром 12 февраля. Тогда курсирование автомобилей усложнилось от центра города до Прута по улице Вокзальной.

На близлежащих улицах, в частности Бережанской и Севастопольской, также наблюдались пробки, в то время как в направлении центра проезд оставался относительно свободным.

Как выяснилось, причиной осложнений стали также съемки фильма в заброшенном помещении бывшего пивзавода на улице Вокзальной.

