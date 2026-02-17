Работа для пенсионеров в Киеве доступна в разных сферах.

Работа для пенсионеров в Киеве сосредоточена, прежде всего, в транспортном и производственном сегментах, где компании охотно привлекают специалистов постарше с практическим опытом, передает Politeka.

Об этом свидетельствуют актуальные вакансии на сайте work.ua , предусматривающие официальное трудоустройство, стабильную оплату и социальные гарантии. Работодатели отмечают, что ценят ответственность, дисциплину и надежность таких кандидатов.

В частности, компания "Веолия Украина" открыла набор водителей категории C. Оплата колеблется от 34 до 50 тысяч гривен и зависит от выбранного графика. Работникам предлагают медицинское страхование, оплачиваемое обучение, а для приезжих – жилье без дополнительных затрат.

Рабочие смены проходят на специализированной технике MAN или Mercedes в составе экипажа с грузчиками. Отдельное внимание уделяется соблюдению норм безопасности и техническому состоянию транспорта.

Кроме того, работа для пенсионеров в Киеве доступна в сфере междугородной логистики. Перевозчики ищут водителей категории B для рейсов на Mercedes Sprinter с заработком около 30-32 тысяч гривен. Задачи ограничиваются перевозкой товаров без погрузки.

Также следует отметить, что альтернативу предлагает производственная компания «Бумажный Змей-ОПТ». Предприятие приглашает работников на ручную поклейку бумажных пакетов с оплатой до 30 тысяч гривен. Новичкам обеспечивают инструктаж и комфортные условия на месте.

Следовательно, столичный рынок труда демонстрирует, что возраст не препятствует занятости, а опыт и ответственность остаются востребованными в различных отраслях.

