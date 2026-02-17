Подорожчання проїзду в Полтавській області відображає загальні тенденції росту витрат на транспорт і пальне.

Подорожчання проїзду в Полтавській області набуло чинності на маршруті Огнівка, повідомляють місцеві перевізники, повідомляє Politeka.

Вартість поїздки при оплаті готівкою зросла до 15 гривень через збільшення ціни на пальне.

З кінця грудня 2025 року ТОВ «Делко Компані» утримувало тариф на рівні 10 грн, проте нинішні умови змусили компанію оновити вартість. Тепер у всіх мікроавтобусах перевізника діє єдиний тариф — 15 гривень за поїздку готівкою.

Компанія обслуговує кілька маршрутів у регіоні: № 37 (Огнівка — вул. Залізничників) — шість маршруток, № 43 (Центр — Огнівка) — п’ять транспортних одиниць, № 51 (ГРЛ — Розсошенці через Алмазний) — дванадцять.

У пресслужбі ТОВ «Делко Компані» пояснили підвищення тим, що ціна газу на АЗС досягла 40 гривень за літр. Щоденні витрати на пальне складають близько 800 гривень, а додаткові труднощі виникають через часті знеструмлення АЗС.

Нагадаємо, що більшість перевізників регіону підняли тарифи до 15 грн ще з 29 грудня 2025 року. ТОВ «Делко Компані» спочатку утримувало стару ціну майже півтора місяця після оголошення міської влади про нові тарифи, але тепер остаточно приєдналося до загального підвищення.

Крім того, в Полтавській області також відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги.

Рішення ухвалили для забезпечення стабільної роботи інженерних мереж та підтримки санітарних умов населених пунктів. Аналіз фінансових показників комунальних підприємств став основою для коригування тарифів.

