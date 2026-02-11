Графики отключения света в Винницкой области на 12 февраля запланированы из-за плановых и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Вінницяобленерго».

Энергетики «Вінницяобленерго» будут проводить плановые технические работы на электросетях, которые могут временно повлиять на стабильность электроснабжения. В этой связи в Винницкой области утверждены графики отключения электроэнергии 12 февраля.

В Липовецком районе с 10 до 16 часов будут дополнительно выключать электричество в населенном пункте Сывакивци на улицах:

Винныцька: 1А, 77

Вовчка: 1А, 3, 3С, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Деснянська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Лисова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Набережна: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 48

Ричкова: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 24

Центральна: 1/46, 28, 30, 32, 34, 45, 54

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29

Молодижный: 10

провулок Ясный: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11

Ричкова: 22.

В Калиновском районе с 10 до 16 часов обесточат ряд населенных пунктов:

Гущынци улицы:

Мыру: 73

Варшыцька: 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 50, 51, 52, 53Н, 55, 55А, 56, 57, 57Н, 58, 58/1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 73Н, 75, 75А, 77, 77А, 79, 81, 83, 83А

Вышнева: 14, 15, 19, 20, 20К, 20Н, 21, 22, 22Н, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27Н, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51

В. Нестерчука: 5, 58

Володымыра Даровського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Н, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62Н, 63, 63Н, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 68Н, 69, 70, 71, 73, 73А, 74, 75, 75А, 76, 77, 77Н, 78, 79, 80, 80Н, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88Н, 89, 89А, 90, 90Н, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 99Н, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 155, 155А, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 167Н

Довженка: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Князя Володымыра: 19

Костянтына Васюка: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20А, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32А

Левка Лукяненка: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 25Г

Машынобудивныкив: 12, 12А

Медычна: 2, 2Б/25, 2Г, 6

Мырослава Скорыка: 1, 3, 4, 5, 6, 6Н, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Н, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24Н, 25, 25А, 25АН, 26, 27, 28, 28Н, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44Н, 48, 50, 52, 54

Незалежности: 3, 5, 7, 7/1, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/2, 7/20, 7/21, 7/22, 7/23, 7/24, 7/25, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/3, 7/30, 7/31, 7/32, 7/33, 7/34, 7/35, 7/36, 7/37, 7/38, 7/39, 7/4, 7/40, 7/41, 7/42, 7/43, 7/44, 7/45, 7/46, 7/47, 7/48, 7/49, 7/5, 7/52, 7/6, 7/7, 8, 9, 13, 15А, 19, 21, 23, 23А, 25, 25А, 26, 28, 29, 29Н, 30, 30А, 30Б, 30В, 35, 37, 55, 71А

Пидгорна: 1, 2, 2Н, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10Д, 11, 12, 13, 14, 14Н, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29А, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53Н, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75

Подильська: 1, 1А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8Н, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14Н, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22М, 22Н, 24, 24Н, 26, 28, 30, 32, 32Н, 34, 36

Промыслова: 1Н, 2Н, 3Н, 8, 14, 14А, 16, 16Б, 20А, 22, 22А, 22Н, 24, 24/1, 24/3, 26, 26А, 35/2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46Н, 47, 47А, 48, 49, 50, 50А, 50Б, 50В, 50Г, 51, 51А, 51Н, 52, 52А, 53, 55, 59, 61, 67, 71, 73, 75

Садова: 16

Сергия Перегончука: 2, 3, 4, 5, 5Н, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11Н, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45А, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 52Н, 53, 53А, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 71, 75, 77

Сонячна: 1, 1Н, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 11, 12, 12А, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Степового: 19

Шевченка: 1Н, 4, 10, 10Н, 23, 27А

Шкильна: 1, 7

провулок 2-й Левка Лукяненка: 1, 1Н, 5, 6, 8

провулок Варшыцькый: 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11/24, 19А

провулок Сергия Перегончука: 1, 2, 3, 4, 4Н, 5, 6, 6А, 8, 10, 12

Калынивка улицы:

111 км: 74, 74G, 74K, 74N

Шкильна: 2, 2Н, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26Н, 28, 28А, 30

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

