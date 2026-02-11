Графіки відключення світла у Вінницькій області на 12 лютого заплановані через планові та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Енергетики «Вінницяобленерго» проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. У зв’язку з цим у Вінницькій області затверджено графіки відключення електроенергії 12 лютого.

В Липовецькому районі з 10 до 16 години додатково вимикатимуть електрику в населеному пункті Сиваківці на вулицях:

Вінницька: 1А, 77

Вовчка: 1А, 3, 3С, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Деснянська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Лісова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Набережна: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 48

Річкова: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 24

Центральна: 1/46, 28, 30, 32, 34, 45, 54

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29

Молодіжний: 10

провулок Ясний: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11

Річкова: 22.

В Калинівському районі з 10 до 16 години знеструмлять низку населених пунктів:

Гущинці вулиці:

Миру: 73

Варшицька: 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 50, 51, 52, 53Н, 55, 55А, 56, 57, 57Н, 58, 58/1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 73Н, 75, 75А, 77, 77А, 79, 81, 83, 83А

Вишнева: 14, 15, 19, 20, 20К, 20Н, 21, 22, 22Н, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27Н, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51

В. Нестерчука: 5, 58

Володимира Даровського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Н, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62Н, 63, 63Н, 64, 64А, 65, 66, 67, 68, 68Н, 69, 70, 71, 73, 73А, 74, 75, 75А, 76, 77, 77Н, 78, 79, 80, 80Н, 81, 82, 82А, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88Н, 89, 89А, 90, 90Н, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 99Н, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 155, 155А, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 167Н

Довженка: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Князя Володимира: 19

Костянтина Васюка: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20А, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32А

Левка Лук'яненка: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 25Г

Машинобудівників: 12, 12А

Медична: 2, 2Б/25, 2Г, 6

Мирослава Скорика: 1, 3, 4, 5, 6, 6Н, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Н, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24Н, 25, 25А, 25АН, 26, 27, 28, 28Н, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44Н, 48, 50, 52, 54

Незалежності: 3, 5, 7, 7/1, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17, 7/18, 7/19, 7/2, 7/20, 7/21, 7/22, 7/23, 7/24, 7/25, 7/26, 7/27, 7/28, 7/29, 7/3, 7/30, 7/31, 7/32, 7/33, 7/34, 7/35, 7/36, 7/37, 7/38, 7/39, 7/4, 7/40, 7/41, 7/42, 7/43, 7/44, 7/45, 7/46, 7/47, 7/48, 7/49, 7/5, 7/52, 7/6, 7/7, 8, 9, 13, 15А, 19, 21, 23, 23А, 25, 25А, 26, 28, 29, 29Н, 30, 30А, 30Б, 30В, 35, 37, 55, 71А

Підгорна: 1, 2, 2Н, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10Д, 11, 12, 13, 14, 14Н, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29А, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53Н, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75

Подільська: 1, 1А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8Н, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14Н, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22М, 22Н, 24, 24Н, 26, 28, 30, 32, 32Н, 34, 36

Промислова: 1Н, 2Н, 3Н, 8, 14, 14А, 16, 16Б, 20А, 22, 22А, 22Н, 24, 24/1, 24/3, 26, 26А, 35/2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46Н, 47, 47А, 48, 49, 50, 50А, 50Б, 50В, 50Г, 51, 51А, 51Н, 52, 52А, 53, 55, 59, 61, 67, 71, 73, 75

Садова: 16

Сергія Перегончука: 2, 3, 4, 5, 5Н, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11Н, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45А, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 52Н, 53, 53А, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68А, 69, 71, 75, 77

Сонячна: 1, 1Н, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 11, 12, 12А, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Степового: 19

Шевченка: 1Н, 4, 10, 10Н, 23, 27А

Шкільна: 1, 7

провулок 2-й Левка Лук'яненка: 1, 1Н, 5, 6, 8

провулок Варшицький: 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 11/24, 19А

провулок Сергія Перегончука: 1, 2, 3, 4, 4Н, 5, 6, 6А, 8, 10, 12

Калинівка вулиці:

111 км: 74, 74Г, 74К, 74Н

Шкільна: 2, 2Н, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26Н, 28, 28А, 30

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії Viber та Telegram.

