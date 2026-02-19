В Одессе снова доступны бесплатные продукты для ВПЛ, ведь благотворители сообщили о возобновлении выдачи горячей пищи.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе снова стали доступными после объявления о возобновлении проекта «Пища Жизни», сообщает Politeka.

Как говорится на официальной странице организации, бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе предлагают ежедневно в виде горячих блюд и теплых напитков.

Раздача стартовала с 5 января 2026 года и проходит ежедневно в 12:30 по адресу Водопроводная 13.

Организаторы отмечают, что помощь рассчитана на внутренне перемещенных лиц и всех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах и нуждается в поддержке.

Представители инициативы призывают местных жителей распространять информацию среди знакомых, чтобы больше людей смогли воспользоваться возможностью получить горячее питание.

В то же время, бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе остаются доступными и в рамках работы БФ "Гостиная хата", где ранее сообщили об изменениях в правилах выдачи продовольственных наборов.

Теперь центр ежедневно формирует 50 наборов, а приоритет предоставляют вновь прибывшим переселенцам, отсчет ведется с даты регистрации справки. Такие получатели могут обращаться за помощью один раз в месяц в течение первых трех месяцев после прибытия.

Отдельные категории также имеют право на поддержку, в частности матери, самостоятельно воспитывающие детей, семьи с беременными женщинами, одинокие пенсионеры в возрасте 70+, семьи из двух пенсионеров такого же возраста, люди с инвалидностью 1 и 2 группы, а также многодетные семьи.

Кроме того, продовольственную поддержку могут получать переселенцы из Херсона раз в 2 месяца в центре или в Центре от херсонской общины «Свободные Вместе».

При этом благотворители напоминают, что получение помощи в одном месте не позволяет оформлять ее в другом ранее установленного срока.

