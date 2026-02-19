В Одесі знову доступні безкоштовні продукти для ВПО, адже благодійники повідомили про відновлення видачі гарячої їжі.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі знову стали доступними після оголошення про відновлення проєкту «Їжа Життя», повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній сторінці організації, безкоштовні продукти для ВПО в Одесі пропонують щодня у вигляді гарячих страв та теплих напоїв.

Роздача стартувала з 5 січня 2026 року та відбувається щоденно о 12:30 за адресою Водопровідна 13.

Організатори наголошують, що допомога розрахована на внутрішньо переміщених осіб і всіх, хто опинився у складних життєвих обставинах та потребує підтримки.

Представники ініціативи закликають місцевих жителів поширювати інформацію серед знайомих, аби більше людей змогли скористатися можливістю отримати гаряче харчування.

Водночас, безкоштовні продукти для ВПО в Одесі залишаються доступними і в межах роботи БФ "Гостинна хата", де раніше повідомили про зміни у правилах видачі продовольчих наборів.

Тепер центр щодня формує 50 наборів, а пріоритет надають новоприбулим переселенцям, відлік ведеться від дати реєстрації довідки. Такі отримувачі можуть звертатися за допомогою один раз на місяць упродовж перших трьох місяців після прибуття.

Окремі категорії також мають право на підтримку, зокрема матері, які самостійно виховують дітей, родини з вагітними жінками, самотні пенсіонери віком 70+, сім’ї з двох пенсіонерів такого ж віку, люди з інвалідністю 1 та 2 групи, а також багатодітні родини.

Крім того, продовольчу підтримку можуть отримувати переселенці з Херсону один раз на 2 місяці у центрі або у Центрі від херсонської громади «Вільні Разом».

При цьому благодійники нагадують, що отримання допомоги в одному місці не дає права оформлювати її в іншому раніше встановленого терміну.

