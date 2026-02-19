В Запорожье и области периодически доступны бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, поэтому рассказываем детали.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье периодически предоставляют гуманитарные штабы и благотворительные организации, работающие в разных районах города, сообщает Politeka.

Представители местных инициатив уточняют, что графики и наборы могут меняться, поэтому важно регулярно проверять официальные источники информации и страницы в соцсетях.

В частности, гуманитарные штабы работают в разных районах облцентра с понедельника по субботу с 10:00 до 14:00, а обратиться можно по адресам рН. Александровский КЗ «Запорожский академический областной театр кукол» ЗОР, ул. Гоголя, д.60.

Рн. Заводской ул. Рыночная, дом. 2, рН. Вознесеновский ул. Независимой Украины, дом. 55, рН. Днепровский БК "Энергетиков", бул. Винтера, дом. 16, рН. Хортицкий ул. Запорожского казачества, д.17а.

Рн. Коммунарский районный центр молодежи, ул. Сытова, д.17а, рН. Шевченковский магазин «Престиж», пр. Моторостроителей, дом. 32. Д

Для получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье необходимо иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию.

В то же время, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье могут быть доступны благодаря работе Благотворительного фонда «Каритас».

Он помогает людям, пострадавшим от войны, тяжелобольным и одиноким пожилым людям, а также предлагает услуги по уходу за домом для пожилых людей и людей с инвалидностью. Для уточнения информации о получении поддержки предлагают следить за официальным сайтом.

Фонд Help ЗП ЮА также работает с жителями города и оказывает гуманитарную поддержку, консультации и помощь нуждающимся.

