У Запоріжжі та області періодично доступні безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, тому розповідаємо деталі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі періодично надають гуманітарні штаби та благодійні організації, які працюють у різних районах міста, повідомляє Politeka.

Представники місцевих ініціатив уточнюють, що графіки та наявність наборів можуть змінюватися, тому важливо регулярно перевіряти офіційні джерела інформації та сторінки у соцмережах.

Зокрема, гуманітарні штаби працюють у різних районах облцентру з понеділка по суботу з 10:00 до 14:00, а звернутися можна за адресами рн. Олександрівський КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР, вул. Гоголя, буд.60.

Рн. Заводський вул. Ринкова, буд. 2, рн. Вознесенівський вул. Незалежної України, буд. 55, рн. Дніпровський БК «Енергетиків», бул. Вінтера, буд. 16, рн. Хортицький вул. Запорізького козацтва, буд.17а.

Рн. Комунарський Комунарський районний центр молоді, вул. Ситова, буд.17а, рн. Шевченківський магазин «Престиж», пр. Моторобудівників, буд. 32. Д

Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу та підтверджує реєстрацію.

Водночас, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можуть бути доступні завдяки роботі Благодійного фонду «Карітас».

Він допомагає людям, постраждалим від війни, важкохворим та самотнім літнім людям, а також пропонує послуги догляду вдома для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Для уточнення інформації щодо отримання підтримки пропонують слідкувати за офіційним сайтом.

Фонд Help ЗП ЮА також працює з жителями міста та надає гуманітарну підтримку, консультації та допомогу тим, хто її потребує.

