В Харькове и прифронтовых общинах снова доступны бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, которые передают благотворительные организации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове начали распределять волонтеры организации «Содействие», которые направили помощь семьям в Харьковской и Сумской областях, сообщает Politeka.

Информацию о начале программы обнародовали на странице инициативы в Facebook, где команда подробно рассказала о поддержке семей с детьми, находящимися в сложных жизненных условиях.

Проект реализуется вместе с Ukraine Children's Action Project и стремится помочь людям пережить холодный период, когда потребность в базовых вещах растет.

Благотворители отмечают, что особое внимание уделяют домохозяйствам в общинах, расположенных вблизи линии фронта, где жители регулярно сталкиваются с последствиями боевых действий и нехваткой ресурсов для повседневной жизни.

Организаторы отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предусматривают передачу продовольственных наборов длительного хранения и необходимых вещей для поддержки семей с детьми.

Такие пакеты помогают людям обеспечить базовые потребности в сложный зимний период, когда доступ к теплу, электроэнергии и еде может быть ограничен.

Волонтеры также готовят тёплые пледы, чтобы семьи могли легче перенести морозы и сохранить минимально необходимые условия для проживания.

Кроме того, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове являются частью более широкой программы зимней поддержки «Содействие», которую реализуют при поддержке «Действий для детей Украины».

В рамках этой инициативы благотворители пытаются улучшить бытовые условия людей и помочь пережить холодное время года.

