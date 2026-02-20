Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове начали распределять волонтеры организации «Содействие», которые направили помощь семьям в Харьковской и Сумской областях, сообщает Politeka.
Информацию о начале программы обнародовали на странице инициативы в Facebook, где команда подробно рассказала о поддержке семей с детьми, находящимися в сложных жизненных условиях.
Проект реализуется вместе с Ukraine Children's Action Project и стремится помочь людям пережить холодный период, когда потребность в базовых вещах растет.
Благотворители отмечают, что особое внимание уделяют домохозяйствам в общинах, расположенных вблизи линии фронта, где жители регулярно сталкиваются с последствиями боевых действий и нехваткой ресурсов для повседневной жизни.
Организаторы отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предусматривают передачу продовольственных наборов длительного хранения и необходимых вещей для поддержки семей с детьми.
Такие пакеты помогают людям обеспечить базовые потребности в сложный зимний период, когда доступ к теплу, электроэнергии и еде может быть ограничен.
Волонтеры также готовят тёплые пледы, чтобы семьи могли легче перенести морозы и сохранить минимально необходимые условия для проживания.
Кроме того, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове являются частью более широкой программы зимней поддержки «Содействие», которую реализуют при поддержке «Действий для детей Украины».
В рамках этой инициативы благотворители пытаются улучшить бытовые условия людей и помочь пережить холодное время года.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой
Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс