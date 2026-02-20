У Харкові та прифронтових громадах знову доступні безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, які передають благодійні організації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові почали розподіляти волонтери організації «СпівДія», які спрямували допомогу родинам у Харківській та Сумській областях, повідомляє Politeka.

Інформацію про початок програми оприлюднили на сторінці ініціативи у Facebook, де команда детально розповіла про підтримку для сімей з дітьми, що перебувають у складних життєвих умовах.

Проєкт реалізується разом з Ukraine Children’s Action Project і має на меті допомогти людям пережити холодний період, коли потреба у базових речах зростає.

Благодійники наголошують, що особливу увагу приділяють домогосподарствам у громадах, розташованих поблизу лінії фронту, де мешканці регулярно стикаються з наслідками бойових дій та нестачею ресурсів для повсякденного життя.

Організатори зазначають, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові передбачають передачу продовольчих наборів тривалого зберігання та необхідних речей для підтримки родин з дітьми.

Такі пакунки допомагають людям забезпечити базові потреби у складний зимовий період, коли доступ до тепла, електроенергії та їжі може бути обмеженим.

Волонтери також готують теплі пледи, щоб сім’ї могли легше перенести морози та зберегти мінімально необхідні умови для проживання.

Крім цього, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові є частиною ширшої програми зимової підтримки «СпівДія», яку реалізують за підтримки «Дій для дітей України».

У межах цієї ініціативи благодійники намагаються покращити побутові умови людей та допомогти пережити холодну пору року.

