Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется через центр «Единение», который работает с людьми преклонных лет и внутренне перемещенными лицами, сообщает Politeka.

Ячейка функционирует в пределах Александровской общины.

Посетителям передают продуктовые наборы, средства гигиены, вещи первой необходимости. Поддержку получают местные жители и переселенцы.

Волонтеры проводят индивидуальные консультации, объясняют условия государственных программ, помогают сориентироваться в доступных форматах социальной поддержки. Пространство стало важной точкой для уязвимых категорий населения.

Отдельный фокус направлен на Покровское направление, где количество обращений остается высоким. Ресурсы передают одиноким гражданам и семьям, не способным самостоятельно обеспечить базовые потребности.

Также следует отметить, что прием длится в будни с 9:00 до 17:00. Специалисты прорабатывают заявки, дают разъяснения и сопровождают при подготовке необходимых справок.

По словам организаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована, прежде всего, на пожилых людей, лиц с инвалидностью, граждан с тяжелыми заболеваниями. Обновленные графики выдачи публикуют в официальном Telegram-канале центра.

Жителям советуют следить за сообщениями и обращаться заранее, чтобы получить необходимую поддержку без задержек.

Кроме того, гуманитарную помощь можно получить и в Одессе. Проект работает на постоянной основе и предусматривает не только горячие обеды, но возможность получить теплые напитки и консультации от волонтеров.

